Картина «Событие» получила премию братьев Люмьер как фильм года во Франции

Картина французского режиссера Одри Диван "Событие" (L'Evenement) удостоена премии братьев Люмьер как фильм года во Франции.

Картина французского режиссера Одри Диван "Событие" (L'Evenement) удостоена премии братьев Люмьер как фильм года во Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, церемонию объявления победителей престижной кинематографической награды транслировал в понедельник вечером телеканал Canal Plus.

В сентябре прошлого года эта работа Диван уже получила главную премию Венецианского кинофестиваля - "Золотого льва Святого Марка". Для Одри Диван картина "Событие" стала второй полнометражной работой. Главную роль в ленте сыграла Анамария Вартоломей, которая также была удостоена премии как лучшая актриса.

Самый большой урожай наград собрал фильм режиссера Леоса Каракса "Аннетт" (Annette). Лента отмечена в номинациях "Лучший режиссер", "Лучшая операторская работа" и "Лучшая музыкальная дорожка". Главный призер Каннского фестиваля в прошлом году фильм Джулии Дюкорно "Титан" (Titane) получил на этот раз награду только в номинации "Дебют года" - за актерскую работу. Награда присуждена исполнительнице главной роли Агат Руссель. Лучшим режиссерским дебютом признана драма Фанни Лиатар и Жереми Труиля "Гагарин" (Gagarine), рассказывающая о жизни подростков на окраине Парижа в жилом комплексе, носящем имя первого космонавта Юрия Гагарина.