Картина «Событие» получила премию братьев Люмьер как фильм года во Франции

Картина французского режиссера Одри Диван "Событие" (L'Evenement) удостоена премии братьев Люмьер как фильм года во Франции.
В сентябре прошлого года эта работа Диван уже получила главную премию Венецианского кинофестиваля - "Золотого льва Святого Марка". Для Одри Диван картина "Событие" стала второй полнометражной работой. Главную роль в ленте сыграла Анамария Вартоломей, которая также была удостоена премии как лучшая актриса.
Самый большой урожай наград собрал фильм режиссера Леоса Каракса "Аннетт" (Annette). Лента отмечена в номинациях "Лучший режиссер", "Лучшая операторская работа" и "Лучшая музыкальная дорожка". Главный призер Каннского фестиваля в прошлом году фильм Джулии Дюкорно "Титан" (Titane) получил на этот раз награду только в номинации "Дебют года" - за актерскую работу. Награда присуждена исполнительнице главной роли Агат Руссель. Лучшим режиссерским дебютом признана драма Фанни Лиатар и Жереми Труиля "Гагарин" (Gagarine), рассказывающая о жизни подростков на окраине Парижа в жилом комплексе, носящем имя первого космонавта Юрия Гагарина.