Картина известного режиссера была удостоена кинопремии "Золотой орел"

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Художественная картина известного режиссера, талантливого актера, народного артиста России, лауреата премии "Оскар" Никиты Михалкова "Солнечный удар" была удостоена кинопремии "Золотой орел" в главной номинации "Лучший фильм".

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, церемония награждения фильма прошла на киностудии "Мосфильм".

Мировая премьера фильма состоялась 3 октября в Белграде, в странах СНГ премьера прошла на территории Крыма. В фильме "Солнечный удар" снимались молодые актеры и актрисы. Никита Михалков создал в фильме интересный образ.

Хотя идея фильма принадлежит Никите Михалкову, он снят по мотивам рассказа Ивана Бунина. По словам Н.Михалкова, он задумал его еще в 1980-х годах, однако только в 2010-м году смог приступить к созданию фильма. Сценарий фильма был написан в течение двух лет. Съемки начались в 2012 году. Натурные съемки проводились в Одессе.

"Тридцать семь лет мы шли к этой картине. Мы не думали, что картина будет так близка к сегодняшнему дню. Два года назад мы снимали картину в Одессе, а той Одессы уже нет", - сказал Н.Михалков.

Режиссер напомнил, что лента была в широком прокате, была показана на ТВ, однако, по просьбам зрителей, прокат был возобновлен в одном из московских кинотеатров.

Титулы "Самые лучшие актеры 2014 года" завоевали Александр Збруев и Елена Лядова.

Андрей Звягинцев стал победителем в номинации "Лучший режиссер 2014 года".

Российский режиссер Станислав Говорухин стал обладателем почетной премии "Золотой орел" за вклад в российский кинематограф.