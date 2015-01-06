Гюльянаг Мамедова впервые исполнит роль Лейли

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ 18 января на сцене Театра Оперы и Балета будет представлена опера "Лейли и Меджнун" в исполнении молодых солистов. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба театра.

В роли Лейли выступит Арзу Алиева, в роли Меджнуна - Эльнур Зейналов. Оба солиста уже несколько лет работают в Театре Оперы. Роли Лейли и Меджнуна станут дебютными для молодых певцов, выступающих в различных мугамных представлениях.

По другой информации театра, 1 февраля на сцене Театра Оперы народная артистка Гюльянаг Мамедова исполнит роль Лейли. Ее Меджнуном будет народный артист Мансум Ибрагимов.

Отметим, что на данный момент репетиции продолжаются.