​Главный режиссер театра "ЙУХ" попросил прощения у коллектива Аздрамы

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Главный режиссер театра "ЙУХ" Гюмрах Омар обратился в письменной форме к коллективу Азербайджанского академического национального драматического театра.

Как сообщает Report, в письме он попросил у коллектива театра прощения: "Мое последнее интервью стало причиной справедливого недовольства. Правда, я изложил свои мысли в немного эмоциональной форме. Хочу, чтобы вы знали, что я не хотел оскорблять кого-то преднамеренно. Просто мне хотелось внести ясность. Дорогой и уважаемый мною коллектив Азербайджанского академического национального драматического театра, я понимаю, что данное мною интервью задело вашу гордость, поэтому прошу у всех вас прощения. Знайте, что все это было сделано непреднамеренно.

С любовью и уважением Гюмрах Омар".