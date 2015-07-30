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    ​Главный режиссер театра "ЙУХ" попросил прощения у коллектива Аздрамы

    Знайте, что все это было сделано непреднамеренно

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Главный режиссер театра "ЙУХ" Гюмрах Омар обратился в письменной форме к коллективу Азербайджанского академического национального драматического театра.

    Как сообщает Report, в письме он попросил у коллектива театра прощения: "Мое последнее интервью стало причиной справедливого недовольства. Правда, я изложил свои мысли в немного эмоциональной форме. Хочу, чтобы вы знали, что я не хотел оскорблять кого-то преднамеренно. Просто мне хотелось внести ясность. Дорогой и уважаемый мною коллектив Азербайджанского академического национального драматического театра, я понимаю, что данное мною интервью задело вашу гордость, поэтому прошу у всех вас прощения. Знайте, что все это было сделано непреднамеренно.

    С любовью и уважением Гюмрах Омар".  

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