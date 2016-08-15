​Фонд Гейдара Алиева взял на себя расходы на лечение молодого актера

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Фонд Гейдара Алиева взял на себя расходы на операцию и лечение страдающего почечной недостаточностью молодого актера Рагима Рагимова.

Об этом Report сообщил сам актер.

Он обратился к первой леди Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева, депутату Мехрибан Алиевой с просьбой помочь с оплатой расходов на операцию: "Я получил положительный ответ. Фонд Гейдара Алиева взял на себя расходы на операцию. За оказанное внимание и помощь выражаю признательность Мехрибан ханум. Операция запланирована на сентябрь. Теперь я жду своей очереди".

Р.Рагимов заявил о продолжении лечения и отметил, что сейчас чувствует себя немного лучше: "По рекомендации врачей я выхожу на прогулки. Они даже разрешили мне выйти на работу, и в сентябре я вернусь в Азербайджанский государственный кукольный театр имени Абдуллы Шаига".

Актер отметил, что врачи поставили ему некоторые ограничения: "Мне запретили делать резкие движения, потеть, выполнять тяжелую работу. На сцене мы постоянно потеем и делаем резкие движения. Я постараюсь выступать в спектаклях, где не буду много двигаться".

Р.Рагимов сказал, что за время болезни его посетили коллективы всех театров. Он выразил признательность тем, кто не забыл о нем.