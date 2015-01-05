​Фильм "Набат" продемонстрирован на первом кинофестивале года

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Экранизированный режиссером Эльчином Мусаоглу художественный фильм "Набат" был продемонстрирован на XXVI Международном кинофестивале "Palm Springs" (The 26th Annual PALM SPRINGS International Film Festival).

Как сообщает Report, информация поступила из киностудии "Азербайджанфильм".

Презентация фильма, получившего место в программе фестиваля AWARD BUZZ, прошла в кинотеатре "Palm Springs Regal" в Лос-Анджелесе.

Это - второй показ фильма "Набат" в США, ранее участвовавшего в 12-ти международных кинофестивалях. В первый раз картина была продемонстрирована в США 11 октября 2014 года в рамках 50-го Чикагского международного кинофестиваля (The Chicago İnternational Film Festival).

Очередной показ фильма на фестивале, который продлится до 12 января, состоится в кинотеатре "Palm Canyon Theatre".

Отметим, что авторами сценария картины, снятой в 2014 году на киностудии "Азербайджанфильм" имени Д.Джаббарлы по заказу министерства культуры и туризма, являются Эльхан Набиев и Эльчин Мусаоглу, режиссер-постановщик Эльчин Мусаоглу, оператор-постановщик Абдульрагим Башарат, художник-постановщик - Шахин Гасанли, композитор Хамед Сабет, исполнительный продюсер Ариф Сафаров, продюсер Мушвиг Хатамов.

В главных ролях - Фатима Мотамед Арья, Видади Алиев, Сабир Мамедов, Фархад Исрафилов и другие.