Фильм "Ичери шехер" продемонстрирован на Международном кинофестивале в Керале

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Индии состоялся показ художественного фильма "Ичери шехер" производства Азербайджана.

Как сообщили Report из киностудии "Азербайджанфильм", картина была продемонстрирована в рамках программы "Мировое кино" 21-го Международного кинофестиваля в Керале.

Отметим, что картина снята на киностудии "Азербайджанфильм" им. Джафара Джаббарлы по заказу министерства культуры и туризма.

Автор идеи снятой в жанре психологической драмы картины – Тахмина Рафаэлла, авторы сценария - Тахмина Рафаэлла и Ильгар Сафат, режиссер-постановщик - Ильгар Сафат, оператор-постановщик - Лука Коассин, художник-постановщик - Бютюнай Аквердиев, исполнительный продюсер - Ульви Гасымов, продюсер - Мушвиг Хатамов.

В главных ролях - Тахмина Рафаэлла, Фирдовси Атакишиев, Мехрибан Зеки, Анар Халилов, Эльмира Шабанова и другие.