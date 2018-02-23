Фильм азербайджанского режиссера показан в Париже

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Фильм "Плацкарт" азербайджанского режиссера Родиона Исмаилова показан в Париже.

Как сообщает Report, показ состоялся в Парижском Национальном институте INALCO.

Фильм "Плацкарт" ведет не только активную фестивальную жизнь, но и востребован клубными показами во многих российских городах, а с 1 января он еще идет в ограниченном прокате. Кроме этого, фильмом заинтересовались Европейские вузы и уже состоялись показы в Оксфордском университете, во ВГИКе, Софийскиом университете, Тайванском национальном музее.

Впереди фильм ожидают показы в Германии, Норвегии, Болгарии, Франции, Эстонии, Сербии, Финляндии и т.д.

Напомним, фильм получил главный приз в Австрии, побывал на более 20 кинофестивалях и также был удостоен множеств наград, среди которых: "Лучший документальный фильм" на Der neue Heimatfilm Festival, Австрия; "Специальный приз" - Ялтинский международный кинофестиваль "Евразийский мост"; "Специальный приз" - международный кинофестиваль "Саратовские страдания", Россия; Приз "Prix monde en regards", Jean Rouch International Film Festival, Франция и другие.

Фильм "Плацкарт" повествует об историях и судьбах простых людей, волею судьбы встретившихся в поезде "Москва-Владивосток". Калейдоскоп рассказов пассажиров складывается в социальный портрет современного российского общества, а бесконечная дорога превращается в метафору страны, которая постоянно куда-то движется.