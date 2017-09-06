Euronews посвятил репортаж азербайджанскому музыкальному инструменту - тар - ВИДЕО

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Звучание тара обогатило музыкальные традиции Азербайджана и превратило его в легенду.

Как передает Report, об этом говорится в репортаже Euronews, посвященной азербайджанскому музыкальному инструменту - тар.

"Он имеет форму восьмёрки – символа бесконечности. Его звучание обогатило музыкальные традиции Азербайджана и превратило его в легенду. Когда-то он играл только в богатых домах", - говорится в статье.

Как отмечает журналист Euronews Аврора Велез, благодаря своим богатым музыкальным возможностям, тар - наиболее часто используемый на Кавказе музыкальный инструмент.

Телеканал отмечает, что сегодня тар входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

"Секреты выделки и обработки передаются из поколения в поколение и бережно хранятся местными мастерами", - говорится в статье.

"Если вы хотите понять душу Азербайджана, поднимитесь на самую высокую гору и послушайте, как звучит тар", - резюмирует автор.