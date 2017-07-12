Еще один актер Музыкального театра снимется в кино в Иране

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Еще один актер Азербайджанского государственного музыкального театра снимется в кино в Иране.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, актер Эльхан Исмайлов сыграет одну из ролей, а именно воплотит образ Командира, в экранном произведении, съемки которого уже стартовали.

Фильм производится известной иранской студией "Гюнешфильм". Режиссером-постановщиком и автором сценария полнометражного фильма с условным названием "Граница" ("Арпачай – песнь разлуки") является один из ведущих иранских деятелей искусства Али Абдали.

Отметим, что одну из главных ролей в фильме играет молодой актер Азербайджанского государственного музыкального театра, известный зрителям по главной роли в спектакле по произведению народного писателя Эльчина "Свадебная баня Балададаша", удостоенный награды министерства молодежи и спорта в 2017 году как "Актер года" Амрах Дадашов.