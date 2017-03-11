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    Джон Гудман получил звезду на Аллее славы в Голливуде

    Звезда актера стала 2603-ей

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Американский актер Джон Гудман получил звезду на Аллее славы в Голливуде.

    Как передает Report, об этом сообщает Hollywood Chamber.

    Церемония прошла 10 марта. Звезда актера стала 2603-ей.

    «Джон Гудман завораживал поколение кино и телевизионных зрителей, его карьера охватывает четыре десятилетия. Он - фаворит миллионов поклонников, которые будут рады, что его имя увековечено на нашей знаменитой аллее», — заявила представитель Аллеи славы Ана Мартинес.

    Ранее сообщалось, что звезду получила американская актриса Эми Адамс.

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