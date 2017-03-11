Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Американский актер Джон Гудман получил звезду на Аллее славы в Голливуде.

Как передает Report, об этом сообщает Hollywood Chamber.

Церемония прошла 10 марта. Звезда актера стала 2603-ей.

«Джон Гудман завораживал поколение кино и телевизионных зрителей, его карьера охватывает четыре десятилетия. Он - фаворит миллионов поклонников, которые будут рады, что его имя увековечено на нашей знаменитой аллее», — заявила представитель Аллеи славы Ана Мартинес.

Ранее сообщалось, что звезду получила американская актриса Эми Адамс.