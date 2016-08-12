Джоан Роулинг обогнала по популярности Шекспира

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Пьеса Джоан Роулинг "Гарри Поттер и Проклятое дитя" обогнала по популярности пьесу "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира, которая много лет оставалась лидером по продажам в Великобритании. Как сообщает Report, об этом пишет The Daily Mail.

За первую неделю после старта продаж фанаты серии книг раскупили 847 886 экземпляров новой книги Роулинг.

В то же время с 1998 года была продано 127 726 копий пьесы "Ромео и Джульетта" Шекспира, издаваемой Penguin Classics, что сместило Шекспира на вторую строчку.

Отмечается, что рейтинг брал во внимание только пьесы или сценарии для их постановки.