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    Джоан Роулинг обогнала по популярности Шекспира

    Пьеса Роулинг Гарри Поттер и Проклятое дитя обогнала по популярности пьесу Ромео и Джульетта

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Пьеса Джоан Роулинг "Гарри Поттер и Проклятое дитя" обогнала по популярности пьесу "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира, которая много лет оставалась лидером по продажам в Великобритании. Как сообщает  Report, об этом пишет The Daily Mail.

    За первую неделю после старта продаж фанаты серии книг раскупили 847 886 экземпляров новой книги Роулинг. 

    В то же время с 1998 года была продано 127 726 копий пьесы "Ромео и Джульетта" Шекспира, издаваемой Penguin Classics, что сместило Шекспира на вторую строчку.

    Отмечается, что рейтинг брал во внимание только пьесы или сценарии для их постановки. 

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