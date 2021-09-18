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Деятели культуры Азербайджана посетили Дом-музей Бюльбюля

Деятели культуры Азербайджана посетили Дом-музей Бюльбюля В рамках XIII Международного фестиваля музыки продолжается визит известных деятелей культуры Азербайджана в Шушу.
Искусство
18 сентября 2021 г. 11:46
Деятели культуры Азербайджана посетили Дом-музей Бюльбюля

В рамках XIII Международного фестиваля музыки продолжается визит известных деятелей культуры Азербайджана в Шушу.

Как сообщает Report, они посетили Дом-музей основоположника азербайджанского вокального искусства Бюльбюля в Шуше.

В Доме-музее делегация ознакомилась с личными вещами Бюльбюля, осмотрела предыдущий бюст, расстрелянный и разрушенный армянами, и новый бюст, изготовленный после освобождения азербайджанских территорий от оккупации.

Этот фестиваль является вторым по счету музыкальным мероприятием, проводимым в Шуше.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani cultural figures visit Bulbul's house museum 
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın mədəniyyət xadimləri Bülbülün ev muzeyində olub 

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