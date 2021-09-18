Деятели культуры Азербайджана посетили Дом-музей Бюльбюля

В рамках XIII Международного фестиваля музыки продолжается визит известных деятелей культуры Азербайджана в Шушу.

В рамках XIII Международного фестиваля музыки продолжается визит известных деятелей культуры Азербайджана в Шушу.

Как сообщает Report, они посетили Дом-музей основоположника азербайджанского вокального искусства Бюльбюля в Шуше.

В Доме-музее делегация ознакомилась с личными вещами Бюльбюля, осмотрела предыдущий бюст, расстрелянный и разрушенный армянами, и новый бюст, изготовленный после освобождения азербайджанских территорий от оккупации.

Этот фестиваль является вторым по счету музыкальным мероприятием, проводимым в Шуше.