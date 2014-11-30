Датская певица исполнила песню «Sarı gəlin»

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ На состоявшемся в столице Дании – Копенгагене концерте «Синтез различных тонов и культур» были исполнены азербайджанские песни.

Как передает Report со ссылкой на АзерТАдж, на концерте, в котором приняли участие женщины из разных стран, прозвучали песни народов Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии, Болгарии, а также африканских стран.

Солистке концерта – датской певице Гудрин Холку на фортепиано аккомпанировала наша соотечественница Кямаля Маисгызы. Исполнение Г.Холку азербайджанской народной песни «Sarı gəlin» на азербайджанском и английском языках было встречено бурными аплодисментами. Певицей в оригинальной манере были также исполнены песни «Girdim yarın bağçasına» и «Küçələrə su səpmişəm”.

Отметив, что очень любит азербайджанскую музыку, Г.Холку подчеркнула, что включила в свой репертуар наши народные и композиторские песни. Она сообщила, что разучила их с помощью музыканта Кямали Маисгызы. Отметив, что выучить песню «Sarı gəlin» было нелегко, известная певица сказала, что на это ушло несколько месяцев, сообщила, что сейчас эту песню поет и ее маленькая дочь. Исполняющая «Sarı gəlin» на азербайджанском и английском языках, Г.Холку отметила, что в дальнейшем собирается исполнить ее на родном языке.

К.Маисгызы исполнила на концерте песни азербайджанских композиторов и мелодии из известных фильмов.