"CinemaPlus" проводит новую акцию

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Азербайджанский кинотеатр премиум класса "CinemaPlus" решил порадовать своих посетителей новой акцией. Как сообщает Report, 9 января в 14:30 пройдет показ мультфильма "Невероятная тайна Лулу". Стоимость билета будет составлять 1 манат.

Волчонок Лулу и кролик Том дружат с самого детства. Однажды Лулу узнает, что зря считал себя сиротой — его мама живет в далекой Стране волков. Друзья отправляются в путь, где их ждет множество испытаний. Удастся ли сохранить дружбу, несмотря на трудности, найти маму Лулу и приоткрыть завесу тайны его рождения?

Кинотеатр "CinemaPlus" всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.

"CinemaPlus" находится по адресу проспект Азадлыг 45, Торговый центр 28-mall на 5-ом этаже.

В прошлом месяце Азербайджанский кинотеатр премиум класса "28 Cinema" поменял своё название. Новое имя кинотеатра – "CinemaPlus".