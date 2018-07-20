Cценарист фильмов Куросавы скончался в Японии в возрасте 100 лет

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Сценарист Шинобу Хашимото скончался в возрасте 100 лет, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Ш. Хашимото умер в своем доме в Токио от пневмонии. Он создал сценарии для легендарных фильмов Акиры Куросавы, включая "Семь самураев" и "Расемон", ставший первой лентой по его сценарию.

Всего Шинобу Хашимото написал более 70 сценариев и продолжал работать до недавних лет, прекратив активную деятельность после инсульта. Он также снял три фильма.