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    Cценарист фильмов Куросавы скончался в Японии в возрасте 100 лет

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Сценарист Шинобу Хашимото скончался в возрасте 100 лет, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    Ш. Хашимото умер в своем доме в Токио от пневмонии. Он создал сценарии для легендарных фильмов Акиры Куросавы, включая "Семь самураев" и "Расемон", ставший первой лентой по его сценарию.

    Всего Шинобу Хашимото написал более 70 сценариев и продолжал работать до недавних лет, прекратив активную деятельность после инсульта. Он также снял три фильма.

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