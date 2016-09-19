Азербайджанский ТЮЗ представит новый спектакль по случаю юбилея двух народных артистов

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном театре юного зрителя готовится новый спектакль по случаю юбилея двух народных артистов.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, новый спектакль "Потерявшие ключи" ("Açarını itirənlər") готовится по случаю 75-летнего юбилея Агахана Салманлы и 70-летнего юбилея Ясина Гараева.

Режиссером постановщиком спектакля по одноименной комедии Ахмеда Оруджали является Агахан Салманлы, видео и компьютерная графика - Ильхам Асадов, музыкальное оформление - Ирада Мурадова.

Роли в спектакле помимо юбиляров исполнят заслуженная артистка Алмаз Мустафаева, актеры Земфира Абдулсамедова и Ильхам Асадов.

Премьера спектакля состоится в начале декабря этого года.