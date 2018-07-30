Баку. 30 июля. REPORT.AZ / Бакинский симфонический оркестр выступит с концертом в Тегеране

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, концерт состоится 14 августа в зале "Вахдат Тегеран". Управлять оркестром будет дирижер Вахид Алипур.

Оркестр исполнит композиции Пабло де Сарасате, Чарльза-Камиля Сен-Санса, Фикрета Амирова и других известных композиторов.

Тегеранский концерт является частью концертного тура, который начался с Бойнурда в провинции Северный Хорасан.