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    Бакинский симфонический оркестр выступит с концертом в Тегеране

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ / Бакинский симфонический оркестр выступит с концертом в Тегеране

    Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, концерт состоится 14 августа в зале "Вахдат Тегеран". Управлять оркестром будет дирижер Вахид Алипур.

    Оркестр исполнит композиции Пабло де Сарасате, Чарльза-Камиля Сен-Санса, Фикрета Амирова и других известных композиторов.

    Тегеранский концерт является частью концертного тура, который начался с Бойнурда в провинции Северный Хорасан.

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