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    Азербайджанское государство отправляет Расима Балаева на лечение в Турцию

    Народный артист завтра отправится в Стамбул

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Народный артист Азербайджана Расим Балаев отправится в Турцию на лечение.

    Об этом Report сообщил сам народный артист.

    Он сказал, что 22 ноября отправится в Турцию, все расходы взяло на себя Азербайджанское государство: "Я еду в Стамбул. Я пока не знаю название больницы. Во время лечения я, можно сказать, обошел все больницы в Баку. Куда меня направляли, я туда и шел".

    Отметим, что Р. Балаев страдает от сахарного диабета и давления. У него есть проблемы с позвоночником.

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