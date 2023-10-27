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Азербайджанский певец представил клип на песню "Анкара"

Азербайджанский певец представил клип на песню "Анкара" 29 октября исполняется 100 лет с момента провозглашения Турецкой Республики.
Искусство
27 октября 2023 г. 19:34
Азербайджанский певец представил клип на песню Анкара

29 октября исполняется 100 лет с момента провозглашения Турецкой Республики.

Как сообщает Report, в связи с этим событием азербайджанский певец Рашад Исмаил представил клип на свою песню "Анкара".

Следует отметить, что 29 октября 1933 года, в десятилетие Турецкой Республики, поэт Мехмет Али Эртекин представил свое стихотворение "Анкара". Композитор Халил Бади Йонеткен сочинил на них музыку. Это произведение стало известным и популярным как марш "Анкара".

Певец Рашад Исмаил поделился впечатлениями от впервые услышанной в 2018 году песни "Анкара": "Я впервые услышал эту песню в фильме "Айла", и она мне сразу полюбилась. Пять лет спустя, в августе 2023 года, я отправился в Анкару и в Стамбул. В августе и сентябре прошли съемки. 29 октября 2023 года Турецкой Республике исполнилось 100 лет. В этот знаменательный день я представляю эту песню в новой аранжировке и клип к ней. В Азербайджане меня знают как исполнителя патриотических песен. Я не мог остаться равнодушным к этой мелодии и этому важному дню для наших дружественных стран. С огромной любовью и гордостью я реализовал этот проект. Да здравствует азербайджано-турецкое братство".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı müğənni “Ankara Marşı”nı yeni üslubda təqdim edib

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