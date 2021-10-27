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Азербайджанский фильм "Вниз по течению" показан в Тбилиси

Азербайджанский фильм "Вниз по течению" показан в Тбилиси В рамках проекта "Календарь культуры" в "Кавказском доме" в Тбилиси был показан очередной современный азербайджанский фильм.
Искусство
27 октября 2021 г. 13:51
Азербайджанский фильм Вниз по течению показан в Тбилиси
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В рамках проекта "Календарь культуры" в "Кавказском доме" в Тбилиси был показан очередной современный азербайджанский фильм.

Как сообщает Report, тбилисским киноманам был представлен художественный фильм "Вниз по течению" режиссера Асифа Рустамова, снятый в 2014 году, с субтитрами на английском языке.

Координатор проекта Марика Ткешелашвили отметила, что целью показа фильмов является ознакомление грузинских зрителей с современным кинопроизводством в Азербайджане, его актуальными темами и эстетическими особенностями.

Фильм "Вниз по течению" рассказывает историю тренера гребной команды Али. Он предает свою жену и хочет начать новую жизнь со своей любовницей, но не может полностью решиться на это из-за сына. Его сын Руслан - член команды по гребле, и у него напряженные отношения с отцом. Он не может оправдать надежд отца и поэтому получает выговор. Перед одним важным соревнованием Али отстраняет сына от команды. После этого след Руслана теряется.

Фильм "Вниз по течению" был снят по заказу Министерства культуры на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и удостоен ряда международных наград.

Ранее в рамках проекта "Календарь культуры" был показан фильм Эльвина Адыгезала и Руфата Гасанова "Хамелеон" (2013).

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Версия на азербайджанском языке Фото“Axınla aşağı” filmi Tbilisidə nümayiş etdirilib

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