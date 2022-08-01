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"Азербайджанфильм" обнародовал сумму средств, потраченных на документальные фильмы

"Азербайджанфильм" обнародовал сумму средств, потраченных на документальные фильмы Киностудия "Азербайджанфильм" обнародовала сумму средств, потраченных на документальные фильмы.
Искусство
1 августа 2022 г. 15:00
Азербайджанфильм обнародовал сумму средств, потраченных на документальные фильмы

Киностудия "Азербайджанфильм" обнародовала сумму средств, потраченных на документальные фильмы.

Как передает Report, об этом сообщил директор киностудии Назим Гусейнов.

По его словам, на серию документальных фильмов "Невидимые герои 2" было потрачено 246 510 манатов, на серию документальных фильмов "Невидимые герои 3" - 114 400 манатов, на документальный фильм ANAMA - 141 100 манатов, на художественно-документальный фильм "Мехмандаровы" - 93 250 манатов, на проект INTERACT FILM LAB - 385 270 манатов.

Н.Гусейнов также подчеркнул, что бюджет анимационного фильма "Гарынгулу" составляет 485 568 манатов.

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Версия на азербайджанском языке "Azərbaycanfilm" sənədli filmlərə xərclədiyi vəsaiti açıqlayıb

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