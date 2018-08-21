Азербайджан будет представлен на песенном конкурсе "Junior Eurovision 2018"

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Азербайджан будет представлен на предстоящем в 2018 году в Минске (Беларусь) песенном конкурсе "Junior Eurovision Song Contest 2018".

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, решение было принято жюри в 2017 году.

Отметим, что список стран-участниц конкурса уже официально объявлен. В нынешнем конкурсе примут участие еще больше стран. Наряду с Азербайджаном, среди них есть также Албания, Армения, Австралия, Беларусь, Франция, Македония, Грузия, Ирландия, Израиль, Италия, Казахстан, Мальта, Польша, Португалия, Россия, Сербия, Нидерланды, Уэльс и Украина.

Как правило, в конкурсе участвуют не более 18-ти стран. Однако, организаторы приняли подобное решение после победы Израиля в "Eurovision Song Contest 2018".

Логотипом нынешнего конкурса станет восходящая звезда. Автор лого - Максим Буджас. По словам автора, идея создания подобного лого пришла к нему после того, как он был вдохновлен стихотворением белорусского поэта Максима Богдановича "Зорка Венера" ("Звезда Венера").

Лозунг мероприятия - "Light up!".