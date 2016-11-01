Алим Гасымов вместе с дочерью выступит с концертом в Париже

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Народный артист Азербайджана Алим Гасымов и его дочь, заслуженная артистка Фаргана Гасымова 5 ноября выступят в Париже с концертной программой.

Как заявляет Report, концерт пройдет при организационной поддержке посольства Азербайджана во Франции.

На концерте в "Philharmonie De Paris - Cite De La Musique" их будут сопровождать Заки Велиев (тар), Рауф Исламов (кяманча), Рафаэль Аскеров (балабан), Джавидан Набиев (ударные инструменты).