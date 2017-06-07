Актриса Музыкального театра приглашена на международный фестиваль

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Актриса Азербайджанского государственного музыкального театра, заслуженная артистка Наргиз Керимова примет участие на международном фестивале в Украине.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, 10-11 июня она представит Азербайджан на V Международном музыкальном фестивале оперетты, оперы и мюзикла "О-Фест 2017".

Фестиваль пройдет в Киевском национальном академическом театре оперетты.

Здесь лауреат многих международных конкурсов, заслуженная артистка Наргиз Керимова исполнит на немецком языке арию Сильвы из известной одноименной оперетты Имре Кальмана, а также с местным исполнителем представит на украинском языке дуэт Сильвы и Эдвина.

На фестивале планируется участие многих известных вокалистов из ряда стран.

Напомним, что на прошлогоднем фестивале "О-Фест" Н.Керимова исполнила арию Гюльчохры из оперетты великого Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан" и арию Марицы из одноименной оперетты Имре Кальмана.