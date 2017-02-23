Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Актер Алексей Петренко скончался на 79-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

"22 февраля 2017 года скоропостижно скончался выдающийся русский актер Алексей Петренко", - говорится в сообщении.

Союз кинематографистов России выразил соболезнования родными и близкими актера.

Советский и российский актёр театра и кино Алексей Петренко родился 26 марта 1938 года в селе Чемер Черниговской области. Он служил в таких театрах, как Ленинградский театр имени Ленсовета, Московский драматический театр на Малой Бронной, МХАТ, «Школа современной пьесы».

Дебют артиста в кино состоялся в 1967 году в фильме "День солнца и дождя". Артист сыграл почти 80 киноролей, в том числе в фильмах "Жестокий романс", "Узник замка Иф", "Агония", "Похороните меня за плинтусом", "Двадцать дней без войны".