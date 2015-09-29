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    Бакинский международный джаз-фестиваль откроется 25 октября

    Фестиваль продлится до 3 ноября

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ С 25-го октября по 3 ноября в столице Азербайджана пройдет Бакинский международный джаз-фестиваль.

    Как сообщает Report, в рамках фестиваля 27 октября во Дворце Гейдара Алиева состоится концерт квартета FOURPLAY. Созданный 25 лет назад квартет представит бакинским зрителям свои хиты.

    А 30 октября во Дворце Гейдара Алиева состоится концерт квартета Чарльза Ллойда.

    Отметим, что Бакинский международный джаз-фестиваль ежегодно проводится с 2002 года в октябре.

    На фестивале принимают участие как зарубежные, так и местные музыканты. 

    Джаз-фестиваль пройдет при организационной поддержке министерства культуры и туризма.

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