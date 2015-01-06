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    Завтра приостановят подачу воды в Сабунчинский, Низаминский и Хатаинский районы

    Ограничение связано с перестройкой дорожной инфраструктуры около Олимпийского стадиона

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ 7 января будет ограничена подача питьевой воды в части Сабунчинского, Низаминского и Хатаинского районов города Баку. Об этом сообщили Report в ОАО Azərsu.

    По информации, отключение воды связано с переносом снабжающего питьевой водой восточную часть города Баку магистрального водопровода диаметром 1 400 мм в рамках работ по перестройке дорожной инфраструктуры около Олимпийского стадиона.

    Azərsu приносит извинения абонентам в связи с причиненными неудобствами.

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