Завтра приостановят подачу воды в Сабунчинский, Низаминский и Хатаинский районы

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ 7 января будет ограничена подача питьевой воды в части Сабунчинского, Низаминского и Хатаинского районов города Баку. Об этом сообщили Report в ОАО Azərsu.

По информации, отключение воды связано с переносом снабжающего питьевой водой восточную часть города Баку магистрального водопровода диаметром 1 400 мм в рамках работ по перестройке дорожной инфраструктуры около Олимпийского стадиона.

Azərsu приносит извинения абонентам в связи с причиненными неудобствами.