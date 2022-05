Японская логистическая компания начинает поставки в Европу через Азербайджан

Японская глобальная логистическая компания Nippon Express (China) Co Ltd (NX China), компания группы Nippon Express Holdings Inc, недавно запустила новую интермодальную услугу для перевозки грузов из разных частей Китая через Каспийское море в Европу. Об этом Report сообщает со ссылкой на компанию. Услуга включает перевозку грузов по железной дороге из различных пунктов в Китае в Актау, Казахстан, оттуда на корабле через Каспийское море в Баку, Азербайджан, и снова по железной дороге из Баку в Стамбул, Турция, где они перегружаются на железные дороги ЕС или грузовики для доставки в Европу. Другие особенности включают время выполнения заказа: примерно 50-55 дней от Сианя до Дуйсбурга, Германия; периодичность обслуживания один раз в неделю. Распространение инфекции COVID-19 сильно повлияло на логистику в Китае, поскольку длительные блокировки в Шанхае привели к перегруженности аэропортов и морских портов, а грузовые перевозки в районе Восточного Китая, связанные с пригородами Шанхая, продолжают сталкиваться с трудностями. Чтобы поддерживать цепочки поставок клиентов, NX China предлагает в дополнение к существующим железнодорожным перевозкам China Railway Express услуги интермодальных перевозок, которые сочетают железнодорожные перевозки в Китае с морскими перевозками по двум разработанным ею маршрутам. Маршруты представляют собой северный маршрут с использованием портов Циндао и Ляньюньган и, во-вторых, южный маршрут с использованием портов Нинбо и Вэньчжоу, чтобы избежать перегрузок в порту Шанхая и аэропорту Пудун. NX China также разработала каспийский маршрут для транспортировки из Китая в различные части Европы через Казахстан в дополнение к вышеупомянутой интермодальной транспортной услуге. Эта новая услуга может быть использована для грузов, направляющихся в Европу, которые не проходят через территорию России.