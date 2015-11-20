WizzAir прокомментировал дороговизну авиабилетов на рейсы Будапешт-Баку

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Венгерская лоу-кост авиакомпания WizzAir выразила отношение по поводу дороговизны билетов по маршруту Будапешт-Баку-Будапешт по сравнению с объявленными в начале ценами.

Как сообщили Report в пресс-службе авиакомпании, WizzAir всегда предоставляет клиентам дешевые билеты на сайте компании wizzair.com.

В пресс-службе сообщили, что цены на билеты обусловлены спросом, и, обычно, дешевые билеты быстро раскупаются, в наличие же остаются билеты на другие классы. В компании также отметили, что неделю назад WizzAir предложил своим клиентам 20%-ную скидку на все маршруты для членов WIZZ Discount Club.

Отметим, что 28 октября между компаниями Wizzair и Ground Handling Company (Азербайджан) было подписано соглашение, согласно которому венгерский лоукостер с 29 марта возобновит рейсы в Баку дважды в неделю. Цена билетов, при этом, без учета дополнительных оплат, должна была составить 39,99 евро.

Однако, на сайте компании стоимость билета по маршруту Будапешт-Баку-Будапешт указывается в пределах от 210 до 230 долларов для класса Basic и от 350 до 370 долларов для класса Plus.

При этом цены на билет по другим маршрутам, указанные на сайте авиакомпании, значительно ниже.