Вусал Шихалиев: Важно обеспечить улучшение доступа к коммунальным услугам

В Азербайджане важно обеспечить улучшение доступа к коммунальным услугам, формирование гибкого подхода в этой сфере.

В Азербайджане важно обеспечить улучшение доступа к коммунальным услугам, формирование гибкого подхода в этой сфере.

Как сообщает Report, об этом заявил глава секретариата Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам Вусал Шихалиев на 10-м заседании рабочей группы "Подключение к водной сети".

"Именно с учетом этого аспекта в середине 2022 года в рамках комиссии была создана рабочая группа "Подключение к водной сети", которой сейчас руководит Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана. Рабочая группа готовит предложения по анализу бизнес-процессов и достижению адекватной современным вызовам экосистемы в соответствующей области", - отметил он.