Вице-премьер ответил депутату

Заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев ответил на письмо члена Милли Меджлиса Айдына Мирзазаде о проблеме орошения Мингячевира.

Заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев ответил на письмо члена Милли Меджлиса Айдына Мирзазаде о проблеме орошения Мингячевира.

Как сообщает Report, в ответном письме говорится:

"Ваше обращение об обеспечении поливной водой приусадебных участков, парков, аллей, зеленых насаждений в Мингячевире было рассмотрено в Кабинете министров. Соответствующим структурам поручено представить предложения по оросительной системе города Мингячевир, учитывая географическое положение, наличие водных ресурсов, возможности использования старой водопроводной сети.

После анализа предложений подготовка проекта и реконструкция внутригородской оросительной системы на основании заключения Министерства экономики сочтена целесообразной".