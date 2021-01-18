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Вице-премьер ответил депутату

Вице-премьер ответил депутату Заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев ответил на письмо члена Милли Меджлиса Айдына Мирзазаде о проблеме орошения Мингячевира.
Инфраструктура
18 января 2021 г. 17:17
Вице-премьер ответил депутату
Шахин Мустафаев

Заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев ответил на письмо члена Милли Меджлиса Айдына Мирзазаде о проблеме орошения Мингячевира.

Как сообщает Report, в ответном письме говорится:

"Ваше обращение об обеспечении поливной водой приусадебных участков, парков, аллей, зеленых насаждений в Мингячевире было рассмотрено в Кабинете министров. Соответствующим структурам поручено представить предложения по оросительной системе города Мингячевир, учитывая географическое положение, наличие водных ресурсов, возможности использования старой водопроводной сети.

После анализа предложений подготовка проекта и реконструкция внутригородской оросительной системы на основании заключения Министерства экономики сочтена целесообразной".

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Версия на азербайджанском языке Baş nazirin müavini deputata cavab verib

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