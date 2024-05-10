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ГААД: В Наримановском районе ремонтируется часть улицы Ахмеда Раджабли

ГААД: В Наримановском районе ремонтируется часть улицы Ахмеда Раджабли В Наримановском районе Баку на улице Ахмеда Раджабли (от проспекта Зии Буньядова до улицы Академика Гасана Алиева, в направлении станции метро Н.Нариманов) ведутся ремонтные работы.
Инфраструктура
10 мая 2024 г. 16:32
ГААД: В Наримановском районе ремонтируется часть улицы Ахмеда Раджабли

В Наримановском районе Баку на улице Ахмеда Раджабли (от проспекта Зии Буньядова до улицы Академика Гасана Алиева, в направлении станции метро Н.Нариманов) ведутся ремонтные работы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААД).

В рамках ремонтных работ проведено фрезерование асфальта на участке протяженностью 910 метров, восстановлены пешеходные тротуары. В настоящее время на улице ведутся работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAAYDA: Nərimanov rayonunda Əhməd Rəcəbli küçəsinin bir hissəsi təmir olunur

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