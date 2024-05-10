ГААД: В Наримановском районе ремонтируется часть улицы Ахмеда Раджабли

В Наримановском районе Баку на улице Ахмеда Раджабли (от проспекта Зии Буньядова до улицы Академика Гасана Алиева, в направлении станции метро Н.Нариманов) ведутся ремонтные работы.

В Наримановском районе Баку на улице Ахмеда Раджабли (от проспекта Зии Буньядова до улицы Академика Гасана Алиева, в направлении станции метро Н.Нариманов) ведутся ремонтные работы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААД).

В рамках ремонтных работ проведено фрезерование асфальта на участке протяженностью 910 метров, восстановлены пешеходные тротуары. В настоящее время на улице ведутся работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия.