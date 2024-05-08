Эльчин Амирбеков: Открытие Зангезурского коридора позволит Армении преодолеть изоляцию

Открытие Зангезурского коридора помогло бы Армении не только улучшить отношения с Турцией, но и получить дополнительные доходы от транзитных сборов.

Открытие Зангезурского коридора помогло бы Армении не только улучшить отношения с Турцией, но и получить дополнительные доходы от транзитных сборов.

Как передает Report, об этом в интервью немецкой газете "Zeit" заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

По словам Амирбекова, таким образом Армения также могла бы преодолеть свою изоляцию.

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям подчеркнул, что в случае отказа официального Еревана от автомобильной и железной дороги через Зангезур, Азербайджан построит аналогичный маршрут через Иран.

"Мы можем построить автомобильную и железную дорогу южнее, через Иран, и она будет всего на десять километров длиннее", - сказал он.