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Эльчин Амирбеков: Открытие Зангезурского коридора позволит Армении преодолеть изоляцию

Эльчин Амирбеков: Открытие Зангезурского коридора позволит Армении преодолеть изоляцию Открытие Зангезурского коридора помогло бы Армении не только улучшить отношения с Турцией, но и получить дополнительные доходы от транзитных сборов.
Инфраструктура
8 мая 2024 г. 10:16
Эльчин Амирбеков: Открытие Зангезурского коридора позволит Армении преодолеть изоляцию

Открытие Зангезурского коридора помогло бы Армении не только улучшить отношения с Турцией, но и получить дополнительные доходы от транзитных сборов.

Как передает Report, об этом в интервью немецкой газете "Zeit" заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

По словам Амирбекова, таким образом Армения также могла бы преодолеть свою изоляцию.

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям подчеркнул, что в случае отказа официального Еревана от автомобильной и железной дороги через Зангезур, Азербайджан построит аналогичный маршрут через Иран.

"Мы можем построить автомобильную и железную дорогу южнее, через Иран, и она будет всего на десять километров длиннее", - сказал он.

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Версия на английском языке Elchin Amirbayov: Zangazur Corridor can bring Armenia out of isolation
Версия на азербайджанском языке Elçin Əmirbəyov: Zəngəzur dəhlizi Ermənistanı təcrid vəziyyətindən çıxara bilər 

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