О нас

9 мая график работы метро в Баку будет изменен

9 мая график работы метро в Баку будет изменен 9 мая - в День Победы над фашизмом режим работы ЗАО "Бакинский метрополитен" будет изменен.
Инфраструктура
8 мая 2024 г. 10:55
9 мая график работы метро в Баку будет изменен

9 мая - в День Победы над фашизмом режим работы ЗАО "Бакинский метрополитен" будет изменен.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО.

В этот день движение поездов в направлении "Ази Асланов-28 мая" с 07:00 утра до 21:00 вечера будет организовано с интервалом 2,5 минуты.

Поскольку на станции "28 мая" соединяются Зеленая и Красная линии, интервал движения поездов оттуда до станций "Ичеришехер" и "Дарнагюль" и обратно будет вдвое больше.

При необходимости на линию будут выпущены запасные поезда. Определен посменный график работы персонала.

Также будет изменено время прибытия и отправления поездов на станцию ​​"Бакмил" на субботний график.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Mayın 9-da Bakı metropoliteninin iş rejimi dəyişdiriləcək

Самое читаемое

В России объявили в розыск Зеленского и Порошенко
В России объявили в розыск Зеленского и Порошенко
4 мая 2024 г. 17:07
МВД: Пресечена деятельность подпольного цеха по производству опасной для здоровья бытовой химии
ФотоМВД: Пресечена деятельность подпольного цеха по производству опасной для здоровья бытовой химии
4 мая 2024 г. 13:28
Зурабишвили обвинила правительство Грузии в атаке на Конституцию
Зурабишвили обвинила правительство Грузии в атаке на Конституцию
4 мая 2024 г. 16:28
Таджикистан с 1 мая вводит безвизовый режим для граждан 25 стран
Таджикистан с 1 мая вводит безвизовый режим для граждан 25 стран
1 мая 2024 г. 10:59
Бакинский марафон - 2024: завтра будет ограничено движение транспорта на ряде улиц столицы
"Бакинский марафон - 2024": завтра будет ограничено движение транспорта на ряде улиц столицы
4 мая 2024 г. 15:26
В Сумгайыте пропала мать с двумя малолетними детьми
В Сумгайыте пропала мать с двумя малолетними детьми
4 мая 2024 г. 12:15
В Москве начался крупный пожар
В Москве начался крупный пожар
4 мая 2024 г. 16:57
В Кыргызстане грузовик с мороженым сбил 29 детей
ВидеоВ Кыргызстане грузовик с мороженым сбил 29 детей
2 мая 2024 г. 15:49
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
1 мая 2024 г. 11:59
В Стамбуле прошли российско-турецкие межмидовские консультации по международным и региональным вопросам
В Стамбуле прошли российско-турецкие межмидовские консультации по международным и региональным вопросам
4 мая 2024 г. 15:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi