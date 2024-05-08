9 мая график работы метро в Баку будет изменен

9 мая - в День Победы над фашизмом режим работы ЗАО "Бакинский метрополитен" будет изменен.

9 мая - в День Победы над фашизмом режим работы ЗАО "Бакинский метрополитен" будет изменен.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО.

В этот день движение поездов в направлении "Ази Асланов-28 мая" с 07:00 утра до 21:00 вечера будет организовано с интервалом 2,5 минуты.

Поскольку на станции "28 мая" соединяются Зеленая и Красная линии, интервал движения поездов оттуда до станций "Ичеришехер" и "Дарнагюль" и обратно будет вдвое больше.

При необходимости на линию будут выпущены запасные поезда. Определен посменный график работы персонала.

Также будет изменено время прибытия и отправления поездов на станцию ​​"Бакмил" на субботний график.