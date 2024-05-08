AZAL провел акцию по сдаче крови по случаю Международного дня талассемии

ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL) провело акцию по добровольной сдаче крови под лозунгом Qan ver, həyat ver! ("Сдай кровь, подари жизнь!"), приуроченную к 8 мая - Международному дню талассемии. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL, акция п

ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL) провело акцию по добровольной сдаче крови под лозунгом Qan ver, həyat ver! ("Сдай кровь, подари жизнь!"), приуроченную к 8 мая - Международному дню талассемии.



Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL, акция по сдаче крови была организована при поддержке Центрального банка крови Национального центра гематологии и трансфузиологии министерства здравоохранения Азербайджана в медико-санитарном Управлении на территории Международного аэропорта Гейдар Алиев.



В мероприятии приняло участие около 100 сотрудников AZAL. Перед участием в акции их здоровье проверили врачи Центрального банка крови.



Акция сдачи крови была организована в рамках социальной ответственности AZAL. Она направлена на поддержку людей, страдающих наследственными заболеваниями крови, а также тех, кто находится в группе риска во время хирургических операций, стал жертвой тяжелых аварий или стихийных бедствий.



AZAL в будущем планирует продолжить такие благотворительные мероприятия, отметили в компании.

