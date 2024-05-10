На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили
1. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;
2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";
3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
5. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
6. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова, в направлении центра;
7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
8. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова.