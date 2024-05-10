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Коллектив AZAL почтил память великого лидера Гейдара Алиева

Коллектив AZAL почтил память великого лидера Гейдара Алиева Сегодня отмечается 101-ая годовщина со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Инфраструктура
10 мая 2024 г. 15:40
Коллектив AZAL почтил память великого лидера Гейдара Алиева

Сегодня отмечается 101-ая годовщина со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

В связи со 101-й годовщиной со дня рождения государственного деятеля мирового масштаба, основателя независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева руководство и коллектив ЗАО Azerbaijan Airlines посетили Аллею почетного захоронения.

Они возложили венок и букеты цветов к могиле великого лидера и с глубоким уважением почтили светлую память выдающейся личности.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

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Версия на английском языке ФотоAZAL staff pays tribute to memory of Great Leader Heydar Aliyev
Версия на азербайджанском языке ФотоAZAL-ın kollektivi Ulu Öndər Heydər Əliyevin əziz xatirəsini yad edib

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