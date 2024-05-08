Silk Way и Dronamics будут сотрудничать в области грузоперевозок с помощью дронов

Азербайджан и Болгария подписали меморандум о сотрудничестве в области развития услуг по перевозке грузов с помощью дронов.
Как сообщает Report, соглашение подписали азербайджанский авиаперевозчик Silk Way и болгарская компания Dronamics.
Согласно документу, стороны будут совместно развивать технологии и сервис в области перевозки дронами, а также рассмотрят возможность создания в свободной экономической зоне Алят совместного производства беспилотных летательных аппаратов Black Swan.
Болгария предлагает азербайджанской компании создание совместной региональный авиакомпании, использующей беспилотники.
Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор компании Dronamics Свилен Рангелов в рамках бизнес-форума Азербайджан-Болгария.
По его словам, стороны планируют подписание соответствующего соглашения.
Рангелов отметил, что его компания занимается авиаперевозками с использованием дронов большой дальности. Она предлагает Silk Way создать региональную авиакомпанию, которая будет заниматься этим бизнесом совместно.