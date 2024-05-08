Silk Way и Dronamics будут сотрудничать в области грузоперевозок с помощью дронов

Болгария предлагает азербайджанской компании SILK WAY совместной региональный авиакомпании компании, использующий беспилотники.

Азербайджан и Болгария подписали меморандум о сотрудничестве в области развития услуг по перевозке грузов с помощью дронов.

Как сообщает Report, соглашение подписали азербайджанский авиаперевозчик Silk Way и болгарская компания Dronamics.

Согласно документу, стороны будут совместно развивать технологии и сервис в области перевозки дронами, а также рассмотрят возможность создания в свободной экономической зоне Алят совместного производства беспилотных летательных аппаратов Black Swan.

14:36

Болгария предлагает азербайджанской компании создание совместной региональный авиакомпании, использующей беспилотники.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор компании Dronamics Свилен Рангелов в рамках бизнес-форума Азербайджан-Болгария.

По его словам, стороны планируют подписание соответствующего соглашения.

Рангелов отметил, что его компания занимается авиаперевозками с использованием дронов большой дальности. Она предлагает Silk Way создать региональную авиакомпанию, которая будет заниматься этим бизнесом совместно.