О нас

Silk Way и Dronamics будут сотрудничать в области грузоперевозок с помощью дронов

Silk Way и Dronamics будут сотрудничать в области грузоперевозок с помощью дронов Болгария предлагает азербайджанской компании SILK WAY совместной региональный авиакомпании компании, использующий беспилотники.
Инфраструктура
8 мая 2024 г. 15:05
Silk Way и Dronamics будут сотрудничать в области грузоперевозок с помощью дронов

Азербайджан и Болгария подписали меморандум о сотрудничестве в области развития услуг по перевозке грузов с помощью дронов.

Как сообщает Report, соглашение подписали азербайджанский авиаперевозчик Silk Way и болгарская компания Dronamics.

Согласно документу, стороны будут совместно развивать технологии и сервис в области перевозки дронами, а также рассмотрят возможность создания в свободной экономической зоне Алят совместного производства беспилотных летательных аппаратов Black Swan.

14:36

Болгария предлагает азербайджанской компании создание совместной региональный авиакомпании, использующей беспилотники.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор компании Dronamics Свилен Рангелов в рамках бизнес-форума Азербайджан-Болгария.

По его словам, стороны планируют подписание соответствующего соглашения.

Рангелов отметил, что его компания занимается авиаперевозками с использованием дронов большой дальности. Она предлагает Silk Way создать региональную авиакомпанию, которая будет заниматься этим бизнесом совместно.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Bulgaria offers Azerbaijan to establish regional airline
Версия на азербайджанском языке Bolqarıstan Azərbaycana regional aviaşirkətin yaradılmasını təklif edir

Самое читаемое

В России объявили в розыск Зеленского и Порошенко
В России объявили в розыск Зеленского и Порошенко
4 мая 2024 г. 17:07
МВД: Пресечена деятельность подпольного цеха по производству опасной для здоровья бытовой химии
ФотоМВД: Пресечена деятельность подпольного цеха по производству опасной для здоровья бытовой химии
4 мая 2024 г. 13:28
Зурабишвили обвинила правительство Грузии в атаке на Конституцию
Зурабишвили обвинила правительство Грузии в атаке на Конституцию
4 мая 2024 г. 16:28
Бакинский марафон - 2024: завтра будет ограничено движение транспорта на ряде улиц столицы
"Бакинский марафон - 2024": завтра будет ограничено движение транспорта на ряде улиц столицы
4 мая 2024 г. 15:26
В Сумгайыте пропала мать с двумя малолетними детьми
В Сумгайыте пропала мать с двумя малолетними детьми
4 мая 2024 г. 12:15
В Москве начался крупный пожар
В Москве начался крупный пожар
4 мая 2024 г. 16:57
В Кыргызстане грузовик с мороженым сбил 29 детей
ВидеоВ Кыргызстане грузовик с мороженым сбил 29 детей
2 мая 2024 г. 15:49
В Стамбуле прошли российско-турецкие межмидовские консультации по международным и региональным вопросам
В Стамбуле прошли российско-турецкие межмидовские консультации по международным и региональным вопросам
4 мая 2024 г. 15:11
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
4 мая 2024 г. 11:39
Президент Азербайджана выступил на открытии VI Всемирного форума межкультурного диалога
ФотоПрезидент Азербайджана выступил на открытии VI Всемирного форума межкультурного диалога
1 мая 2024 г. 18:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi