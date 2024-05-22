Валех Алескеров: Алятская СЭЗ станет основной экспортной точкой для азербайджанских предприятий

13:18

Алятская свободная экономическая зона (СЭЗ), считающаяся новым этапом в экономике Азербайджана и уже привлекает интерес инвесторов, ускоренными темпами проводятся строительные работы. Представители СЭЗ проводят "роуд-шоу" во многих зарубежных странах, чтобы продемонстрировать возможности Алята, иностранным компаниям предоставляется информация на международных выставках.

Об особенностях Алятская СЭЗ и отличиях от подобных образований в других странах, о том, какое воздействие она окажет на экономику Азербайджана в интервью Report рассказал председатель правления уполномоченного органа Алятской СЭЗ Валех Алескеров.

- Какие преимущества и особенности у Алятской СЭЗ по сравнению с аналогичными зонами в других странах?

- При создании Алятской СЭЗ, естественно, был детально изучен и проанализирован опыт успешных и неудачных свободных зон, действующих в других странах.

Среди них была и СЭЗ Шеннон в Ирландии, в то время одной из беднейших стран Европы. Принцип управления, подход к инвесторам и пр., применяемые в этой свободной зоне, сильно отличались от других и проводимая здесь правильная политика дала серьезный импульс быстрому развитию экономики страны.

Если в 1960 году валовой внутренний продукт на душу населения в Ирландии составлял 685 долларов США по курсу 2020 года, то в результате успешного внедрения системы управления Шеннон на всей территории страны ВВП в 2020 году превысил 100 тыс. долларов США. В 2022 году годовой экспорт Ирландии превысил 213 млрд долларов, причем более 85% пришлось на промышленную продукцию с высокой добавленной стоимостью. Имея площадь 70 000 км² и население 5 млн человек, Ирландия не имеет экспортируемых природных ресурсов, то есть нефти, газа, золота или угля.

Однако распространив метод управления, реализованный в Свободной экономической зоне Шеннон, на всю страну, Ирландия обеспечила быстрое развитие экономики как с промышленной, так и технологической точек зрения.

Сегодня все налоги и таможенные пошлины распространяются как на местных, так и на иностранных инвесторов во всех регионах Ирландии, но, несмотря на это, Ирландия остается одной из самых привлекательных стран для иностранных инвесторов. Основной причиной этого является наличие правильной системы управления, предоставление инвесторам земельных участков, обеспеченных необходимой инфраструктурой и другие важные факторы.

Кроме того, внедрение системы "единого окна" упрощает процедуру регистрации инвестора и документации, поскольку все эти вопросы решаются в одном месте без необходимости обращаться в какой-либо государственный орган.

Все перечисленное дает прекрасную возможность для привлечения инвесторов, именно поэтому Ирландия сегодня является одной из самых развитых стран мира.

Уже с 1965 года этот успешный опыт Ирландии был применен в Сингапуре и других странах. Например, в Сингапуре был создан специальный орган, который действует независимо, для управления свободной зоной. В то время Сингапур был одной из самых бедных стран в мире. Как упоминалось в книге премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю (Lee Kuan Yew) “Из третьего мира в первый”, созданная на искусственном острове свободная зона привела к значительному прогрессу в экономике, в результате чего Сингапур стал одной из стран мира с самой развитой экономикой.

Как и в Ирландии, в Сингапуре инвесторам предлагались промышленные земельные участки с готовой инфраструктурой, что, в свою очередь, как я уже упоминал ранее, является отличительным и привлекательным предложением для инвесторов.

Именно по этому принципу и создана Алятская свободная экономическая зона. Иностранные консультанты, привлеченные нами для регулирования деятельности свободной зоны и эффективного применения указанного принципа, являются людьми, которые по 30-35 лет работали в свободной экономической зоне Шеннон.

Их опыт еще раз доказывает, что для привлечения инвесторов недостаточно освобождения от налогов и таможенных пошлин, очень важное значение имеет и наличие готовых к использованию земельных участков. Поэтому при создании Алятской СЭЗ одним из важнейших моментов для нас было предоставление земельных участков, оснащенных готовой внутренней и внешней инфраструктурой, инженерно-коммуникационными системами.

Мы приняли все меры для того, чтобы Алятская СЭЗ была привлекательной не только в Азербайджане или соседних странах, но и в более широкой географии.

Известно, что в настоящее время в Азербайджане стремительно развивается транспортная инфраструктура. Но давайте не будем забывать, что для инвесторов важен выход к морю, а у нас его нет. Именно по этой причине Алятская СЭЗ должна была быть более привлекательной.

Конечно, в Алятской СЭЗ существуют такие льготы, как освобождение от налогов и таможенных пошлин. Но одним этим фактором невозможно заинтересовать инвесторов. Поэтому наряду с готовыми к использованию участками важно иметь нужное законодательство. Милли Меджлис принял закон "Об Алятской свободной экономической зоне", который был утвержден президентом в качестве основного закона Азербайджана. Он обеспечивает экстерриториальность экономической зоны, а также ее функционирование, развитие и управление.

Должен отметить, что ни один госорган не имеет права регулировать деятельность Алятской СЭЗ, а также зарегистрированных здесь юридических лиц, финансовых учреждений и их сотрудников. В то же время в СЭЗ не могут применяться иные законы страны, кроме уголовного и законов о противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе о целевых финансовых санкциях. Во избежание возникновения каких-либо противоречий между законодательством Алятской СЭЗ и общего законодательства страны в более чем 90 законов внесены соответствующие изменения и дополнения, обеспечивающие верховенство закона о СЭЗ, и этот процесс продолжается.

Торжественное открытие первого участка площадью 60 га, строительство которого началось 1 июля 2021 года, состоялось 9 июня 2023 года с участием главы государства Ильхама Алиева. Раположенное здесь здание бизнес-центра общей площадью 16 тыс. м2 состоит из трех функциональных частей: уполномоченного органа Алятской СЭЗ, офиса для обслуживания инвесторов по принципу единого окна и офиса для таможенников.

-Какие работы планируется провести в Алятской СЭЗ в этом году?

- На начальном этапе развития Алятской СЭЗ общей площадью 60 га большая часть территории, предназначенной для предприятий, уже передана инвесторам. Большинство зарегистрированных компаний приступили к строительству, другие ведут проектные работы.

В целом, применение высоких международных стандартов при проектировании является одним из главных наших условий. Есть даже требования, которые выше, чем в Европе.

Так, если в Европе сейсмостойкость при проектировании составляет 5 баллов, то в Алятской СЭЗ этот показатель составляет 8 баллов. Кроме того, особое внимание уделяется огнестойкости, ветровой нагрузке и другим мерам технической безопасности возводимых зданий. Только после того, как все перечисленные требования будут выполнены, инвестор приступает к строительству предприятия.

Учитывая большой интерес к Алятской СЭЗ, мы приступили к строительству очередного этапа на площади 138 га на 18 месяцев раньше запланированного срока.

В то же время, учитывая спрос и растущий интерес к тяжелой промышленности, мы уже приступили к строительным работам на участке в 284 га, выделенном под предприятия тяжелой промышленности, что планировалось через два года. Чтобы предоставить инвесторам земельные участки, оборудованные готовой внутренней и внешней инфраструктурой и инженерно-коммуникационными системами, мы планируем завершить строительные работы не позднее конца следующего года.

- Когда начнется строительство грузового аэропорта в Алятской СЭЗ и когда он будет сдан в эксплуатацию? Какова грузоподъемность и показатели грузового аэропорта?

- Известно, что одним из главных преимуществ Алятской СЭЗ является стратегическое географическое положение. В свободной зоне, расположенной на пересечении международных транспортных коридоров и в непосредственной близости от Бакинского международного морского торгового порта, возможно обеспечение железнодорожных, магистральных и морских перевозок.

Из 4 313 га территорий, отведенных для Алятской СЭЗ соответствующим распоряжением главы государства, на площади более 1200 га будет функционировать грузовой аэропорт, отвечающий современным стандартам. Строительные работы уже начались. Он запланирован к вводу в строй не позднее первого квартала 2026 года. В целом грузоподъемность аэропорта на первом этапе составит 500 тыс. тонн, а на следующем увеличена до 1,5 млн тонн в год. Вокруг аэропорта планируется разместить мультимодальные транспортные узлы, а также производственные предприятия, ориентированные на высокие технологии.

- В настоящее время в Алятской СЭЗ производящим какую продукцию инвесторам в основном отдается предпочтение?

- Конечно, мы рассматриваем все поступившие инвестиционные проекты. Однако при оценке этих проектов учитываются определенные требования. Основное предпочтение отдается инвесторам, способным обеспечить высокую добавленную стоимость, создание экспортоориентированных производств и предоставление услуг на основе международных стандартов и инновационных технологий. То есть, не менее 75% продукции, производимой действующими в Алятской СЭЗ предприятиями, должно идти на экспорт. Только в этом случае к инвестору применяются предусматриваемые льготы.

Должен отметить, что в ряде случаев нас критикуют за требование минимального экспорта в 75%. Однако основная цель такого решения – не воспрепятствовать деятельности предприятий основной экономики страны. За счет льгот и благоприятных условий действующие в Свободной зоне предприятия начнут продавать свою продукцию на местном рынке по низкой цене, что может нанести серьезный ущерб внутреннему рынку. Кроме того, учитывая, что в Азербайджане проживает 10 млн человек, очевидно, что здесь нет большого рынка для крупных предприятий.

- Началась ли подготовка генерального плана Алятской СЭЗ? Что войдет в генплан?

- Первичная рабочая группа по Алятской СЭЗ создана в сентябре 2018 года. Основной целью создания группы в первую очередь было определение местоположения и размеров Свободной зоны. В результате был выбран участок площадью 850 га вблизи Бакинского международного морского торгового порта, где пересекаются международные транспортные коридоры. Был подготовлен концептуальный план, связанный с инфраструктурой и развитием указанной территории, а на основе него - Генеральный план. Развитие Алятской СЭЗ осуществляется поэтапно. Сначала был выполнен первый этап развития – спроектирована территория FEZ 1 ? площадью 60 га, и на основе этого проведены строительные работы.

Целью действующей в настоящее время рабочей группы также является разработка и реализация проектов транспортного (железная дорога и автомагистрали) и инженерно-коммуникационного обеспечения (вода, газ, электричество, канализация и т.д.), для Алятской СЭЗ, а также для территорий будущего развития.

- Может ли какая-либо иностранная компания взять на себя финансирование Алятской СЭЗ и выполнять функции органа управления свободной зоной? Есть ли такая практика, и почему мы ее сейчас не используем?

- Конечно, такая практика есть и это возможно сделать. Однако могу с уверенностью сказать, что, к сожалению, подобная практика не является успешной. Если посмотреть на успешные свободные экономические зоны, то каждая из них - в Ирландии, Сингапуре, Китае и других странах, создана на основе государственных инвестиций.

Основная причина в том, что частным компаниям сложно идти на такие риски, как инвестирование в свободную экономическую зону или создание готовой инфраструктуры. Управляющая компания зачастую требует от инвестора гарантии того, что реализуемые проекты будут эффективными. Это создает дополнительные обязательства перед инвестором и, таким образом, снижает его возможности привлечения кредитов, а также приводит к снижению стоимости его ценных бумаг.

С другой стороны, если обязательства не будут выполнены в срок частной компанией, управляющей придется обратиться в суд, что, в свою очередь, вызывает дополнительные потери времени и проблемы как для инвестора, так и для частной компании.

Отмечу один момент: практически нет компаний, занимающихся производством в имеющих выход к открытому морю и действующих более 10-15 лет свободных зонах. Причина - они находятся в ведении частных компаний и, как следствие, не имеют земельных участков с готовой инфраструктурой.

Самым большим преимуществом Алятской СЭЗ является экстерриториальность и наличие законодательной базы, обеспечивающей независимость уполномоченного органа Алятской СЭЗ, а также предоставление инвесторам земельных участков, оборудованных готовой внутренней и внешней инфраструктурой и инженерно-коммуникационными системами.

- Какие проблемы и препятствия стоят на пути развития Алятской СЭЗ, каковы пути их решения?

- Интерес к Алятской СЭЗ возрастает с каждым днем. Поэтому более интенсивное развитие территорий и строительство в короткие сроки готовых промышленных земельных участков, обеспеченных необходимой инфраструктурой, являются одной из основных целей, стоящих перед нами в настоящее время.

-Когда планируется начало осуществления в полную меру (производство и экспорт) работы Алятской СЭЗ?

- Учитывая, что проектные и строительные работы также являются деятельностью, могу сказать, что уже есть компании, которые зарегистрировались и начали свою деятельность в Алятской СЭЗ.

Одни компании начнут производство продукции через два года, другие - через два с половиной или три года. Известно, что для строительства комплексного функционального производственного предприятия инвестору требуется определенное время.

А мы, в свою очередь, принимаем необходимые меры для создания всех возможностей для инвесторов, зарегистрированных в свободной зоне. Потому что важно создать условия, необходимые инвесторам для организации эффективной деятельности и обеспечения производства качественного продукта, создающего добавленную стоимость.

Наша цель заключается в том, чтобы вносить долгосрочный вклад в развитие экономики страны и привлекать в страну иностранные инвестиции.

Также должен отметить, что поддерживается установление эффективного сотрудничества между предприятиями, которые будут работать в свободной зоне, и компаниями, работающими в основной экономике Азербайджана.

Как отмечается в законе об Алятской СЭЗ, продукция, реализуемая местными предприятиями компаниям, работающим в свободной зоне, также освобождается от налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин. Тем самым создается благоприятный экспортный пункт для предприятий основной экономики. Кроме того, если принять во внимание стоимость транспортировки и страхования сырья, которое будет ввозиться из-за границы, инвесторам, которые будут работать в Свободной зоне, конечно, будет выгоднее покупать продукцию азербайджанской компании.

Однако, если товар продается из свободной зоны в основную экономику, то это импорт для азербайджанского покупателя. В этом случае должны быть уплачены таможенные пошлины и налог на добавленную стоимость. Это связано с защитой внутреннего производителя, предупреждением того, чтобы работающие в свободной зоне, использовали свои преимущества для продажи более дешевой продукции на внутреннем рынке.

В целом, у нас две основные цели: во-первых, создать максимально благоприятную бизнес-среду для инвесторов, которые будут работать в Алятской СЭЗ, а также поддержать их развитие и расширение в будущем.

Второй-продемонстрировать на международном уровне, что означает переход к конкурентной и основанной на знаниях экономике на практике.

Таким образом, мы намерены оказывать поддержку нашим предпринимателям, субъектам бизнеса в изучении и применении новой бизнес-культуры, новых технологий, создавать условия для развития инновационных предприятий, что будет ценно для экономики и народа Азербайджана.