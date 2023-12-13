О нас

В рамках программы "Великое возвращение" в Физулинском районе будет построен один город и 10 сел

В рамках программы "Великое возвращение" в Физулинском районе будет построен один город и 10 сел До завершения реализации "I Государственной программы Великого возвращения" в Физулинском районе должны быть построены и переданы в эксплуатацию один город и 10 сел.
Инфраструктура
13 декабря 2023 г. 12:49
В рамках программы Великое возвращение в Физулинском районе будет построен один город и 10 сел

До завершения реализации "I Государственной программы Великого возвращения" в Физулинском районе должны быть построены и переданы в эксплуатацию один город и 10 сел.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель специального представителя президента на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Башир Гаджиев на панельной дискуссии "Великое возвращение: новые экономические реалии и меняющиеся требования рынка труда" в Баку.

"До настоящего времени в Физули были построены "Дорога Победы" (Zəfər yolu) и международный аэропорт. Завершено и сдано в эксплуатацию строительство дороги Физули - Гадрут. В настоящее время на реконструированные и отстроенные территории переселяется население", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Bashir Hajiyev: 1 city and 10 villages will be commissioned in Fuzuli within Great Return program
Версия на азербайджанском языке Bəşir Hacıyev: "Böyük Qayıdış" proqramı çərçivəsində Füzulidə 1 şəhər və 10 kənd təhvil veriləcək"

Экслюзивные новости

Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 12:30
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi