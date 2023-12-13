В рамках программы "Великое возвращение" в Физулинском районе будет построен один город и 10 сел

До завершения реализации "I Государственной программы Великого возвращения" в Физулинском районе должны быть построены и переданы в эксплуатацию один город и 10 сел.

До завершения реализации "I Государственной программы Великого возвращения" в Физулинском районе должны быть построены и переданы в эксплуатацию один город и 10 сел.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель специального представителя президента на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Башир Гаджиев на панельной дискуссии "Великое возвращение: новые экономические реалии и меняющиеся требования рынка труда" в Баку.

"До настоящего времени в Физули были построены "Дорога Победы" (Zəfər yolu) и международный аэропорт. Завершено и сдано в эксплуатацию строительство дороги Физули - Гадрут. В настоящее время на реконструированные и отстроенные территории переселяется население", - сказал он.