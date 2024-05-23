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На освобожденных территориях Азербайджана завершена реализация 35 проектов в прошлом году

На освобожденных территориях Азербайджана завершена реализация 35 проектов в прошлом году В 2023 году на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана завершено выполнение 35 проектов общей стоимостью 1,1 млрд манатов.
Инфраструктура
23 мая 2024 г. 12:34
На освобожденных территориях Азербайджана завершена реализация 35 проектов в прошлом году

В 2023 году на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана завершено выполнение 35 проектов общей стоимостью 1,1 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов во время обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета на 2023 год" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Кроме того, он отметил, что 202 проекта общей стоимостью 26,4 млрд манатов находятся в стадии перехода. Для завершения их реализации необходимо 13 млрд манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində ötən il 35 layihənin icrası başa çatıb

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