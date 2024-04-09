В праздничные дни на ряде улиц Баку движение автомобилей будет ограничено

В Баку в дни праздника Рамазан будет ограничено движение автомобилей по улицам Зарифы Алиевой (после пересечения с улицей Расула Рзы), Абдулкарима Ализаде, Тарлана Алиярбекова и Юсифа Мамедалиева.

В Баку в дни праздника Рамазан будет ограничено движение автомобилей по улицам Зарифы Алиевой (после пересечения с улицей Расула Рзы), Абдулкарима Ализаде, Тарлана Алиярбекова и Юсифа Мамедалиева.

Как сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, запрет не коснется жителей домов, расположенных на этих улицах.

Для них въезд на территорию на автотранспорте предусмотрен с проспекта Нефтчиляр и улицы Тарлана Алиярбекова, а выезд с улицы Юсифа Мамедалиева. Для этого жильцам необходимо получить индивидуальный парковочный талон посредством приложения AzParking. Передвижение автомобилей будет отслеживаться системой распознавания номерных знаков.