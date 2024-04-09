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В праздничные дни на ряде улиц Баку движение автомобилей будет ограничено

В праздничные дни на ряде улиц Баку движение автомобилей будет ограничено В Баку в дни праздника Рамазан будет ограничено движение автомобилей по улицам Зарифы Алиевой (после пересечения с улицей Расула Рзы), Абдулкарима Ализаде, Тарлана Алиярбекова и Юсифа Мамедалиева.
Инфраструктура
9 апреля 2024 г. 19:35
В праздничные дни на ряде улиц Баку движение автомобилей будет ограничено

В Баку в дни праздника Рамазан будет ограничено движение автомобилей по улицам Зарифы Алиевой (после пересечения с улицей Расула Рзы), Абдулкарима Ализаде, Тарлана Алиярбекова и Юсифа Мамедалиева.

Как сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, запрет не коснется жителей домов, расположенных на этих улицах.

Для них въезд на территорию на автотранспорте предусмотрен с проспекта Нефтчиляр и улицы Тарлана Алиярбекова, а выезд с улицы Юсифа Мамедалиева. Для этого жильцам необходимо получить индивидуальный парковочный талон посредством приложения AzParking. Передвижение автомобилей будет отслеживаться системой распознавания номерных знаков.

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Версия на азербайджанском языке Bayram günlərində bəzi küçələrdə avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

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