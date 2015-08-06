​В Москве стремительно дешевеет жилье

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ В Москве продолжается процесс стремительного падения цен на жилье. Сейчас квартиру в элитном жилом доме в центре столицы можно приобрести по цене, по которой еще полгода назад можно было купить квартиру в бюджетной панели за Московской кольцевой автомобильной дорогой. Цены резко упали из-за кризиса. Хотя указанные в объявлениях купли-продажи цены не изменились, реальные сделки заключаются по низким ценам.

Как сообщает Report, хотя компании объявили о повышении цен на квартиры в связи с ростом с осени издержек на строительство новых домов, клиенты не придают этому никакого значения. В итоге, строительные компании 31 июля объявили о массовых продажах через интернет.

Один из сотрудников агентства недвижимости столицы сообщил, что несмотря на объявления, реально все сделки идут со скидками в 20-25%: "С элитной недвижимостью ситуация совсем плохая. Дом на Рублевке, который стоил 75 млн. рублей (2,5 млн. долларов), сейчас никто не хочет покупать за 45 млн. рублей (720 тыс. долларов). Обычно на рынке столицы, без учета Новой Москвы, одновременно продается порядка 130 000-140 000 квартир. Сейчас - почти 220 000".

Сотрудник агентства считает, что этот кризис не похож на кризис 1999-го или 2009-го годов: "Это новая экономическая реальность. Общий приток денег в Россию замедлился - и из-за общемировой экономической ситуации, и из-за санкций, и из-за падения цен на нефть. А значит, прежних инвестиционных денег в Москве не будет. И в этой новой реальности не может быть и прежних цен. Во всяком случае в ближайшие годы".

Коснувшись вопроса формирования цен на жилье, сотрудник агентства отметил, что себестоимость строительства в Москве и области в последние годы была в среднем 30-35 тыс. рублей для панели и до 40-45 тыс. рублей для монолита. Одной из причин продажи этих квартир за 150 тыс. руб./кв.м. являются коррупционные издержки в размере 20-30 тыс. рублей. Несмотря на это, строительные компании все также получают 100-процентную прибыль. Сейчас аналогичного дохода не будет. В условиях нынешнего кризиса смогут выжить только компании, имеющие собственный капитал. Компании, которые строят дома на средства, вырученные от продажи квартир, не смогут удержаться на плаву.

Отметим, что на одном из сайтов недвижимости Азербайджана увеличились предложения по дачам в пригородах Баку. Так, в прошлом году список предложений включал 8-10 страниц, в этом году - 20-25 страниц.