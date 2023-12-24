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В городе Агдам заложен фундамент пятого жилого комплекса

В городе Агдам заложен фундамент пятого жилого комплекса Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента пятого жилого комплекса, который будет построен в городе Агдам.
Инфраструктура
24 декабря 2023 г. 16:21
В городе Агдам заложен фундамент пятого жилого комплекса

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента пятого жилого комплекса, который будет построен в городе Агдам.

Как передает Report, специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов проинформировал главу государства и первую леди о жилом комплексе.

Было сообщено, что большая часть территории жилого комплекса общей площадью 12 гектаров будет состоять из зоны озеленения. Комплекс будет создан в соответствии с утвержденным Генеральным планом города. В жилых зданиях, которые будут построены в этом комплексе, в целом будет 1115 квартир. Из них 25 квартир будут однокомнатными, 314 – двухкомнатными, 552 – трехкомнатными, а 224 - четырехкомнатными.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посмотрели видеоролик о жилом комплексе.

Было отмечено, что при строительстве зданий в комплексе будут использованы современные архитектурные подходы и элементы национальных узоров. Здесь предусмотрено создать спортивные площадки, уголки отдыха, велопарковки и другие необходимые объекты инфраструктуры.

Все здания будут обеспечены постоянными водо-, электроснабжением и высокоскоростным интернетом. Отопление и снабжение горячей водой будет осуществляться посредством центральной котельной. При строительстве зданий будут использоваться теплоемкие натуральные строительные материалы.

Глава государства заложил фундамент пятого жилого комплекса в городе Агдам.

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Версия на английском языке Foundation stone laid for 5th residential complex in Aghdam city
Версия на азербайджанском языке Ağdam şəhərində beşinci yaşayış kompleksinin təməli qoyulub

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