В этом году в Азербайджане в основной капитал направлено 7,4 млрд манатов

В январе-июле этого года в Азербайджане на развитие экономической и социальной сферы из всех финансовых источников в основной капитал было направлено 7 395,5 млн манатов.

Как передает Report со ссылкой на Госкомстат, из них 67,7% израсходовано на строительно-монтажные работы.

В структуре общих инвестиций 64,3% пришлось на строительство производственных объектов, 26,4% - объектов сферы услуг, 9,3%- жилых домов.

Из внутренних источников в основной капитал направлено 70,8% общих инвестиций.

В общем объеме инвестиций, направленных в основной капитал, на долю средств учреждений и организаций пришлось 55,3%, бюджетных средств – 28,1%, банковских кредитов – 7,9%, личных средств населения – 6,9%, средств внебюджетных фондов – 1,5%, прочих средств – 0,3%.