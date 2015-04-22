В Будапеште пройдет заседание Межправительственной экономической комиссии Азербайджан-Венгрия

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Делегация во главе с министром экономики и промышленности Азербайджана, сопредседателем Межправительственной экономической комиссии Азербайджан-Венгрия Шахином Мустафаевым оправилась в Венгрию для участия в 5-м заседании Комиссии.

Как сообщили Report в посольстве Венгрии в Азербайджане, в первый день визита в министерстве иностранных дел и внешней торговли Венгрии состоялась встреча с министром иностранных дел и внешней торговли, сопредседателем Комиссии от венгерской стороны Питером Сиярто.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по проектам и планам по сотрудничеству в сфере экономики, реализованным после визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Венгрию в ноябре прошлого года. Ш.Мустафаев отметил, что по распоряжению президента Азербайджана в ближайшие дни будет возобновлена деятельность авиакомпании WIZZ Air, осуществляющей прямые авиарейсы по маршруту Будапешт-Баку.

П.Сиярто, в свою очередь, отметил, что Венгрия приветствует рост авторитета Азербайджана на международной арене, превращение страны в надежного партнера Евросоюза в регионе.

В ходе встречи с министром Михалом Варга в министерстве национальной экономики Венгрии состоялся обмен мнениями по вопросам расширения двустороннего экономического сотрудничества.

Сегодня в столице Венгрии пройдет заседание Межправительственной комиссии двух стран, а также встречи представителей бизнес-кругов.