В Бельгии заблокировали 1,5 тыс. контейнеров с грузами для России

Порядка 1,5 тыс. грузовых контейнеров, предназначенных для переправки в Россию, в настоящее время блокированы в бельгийских портах Антверпена и Зебрюгге.

Порядка 1,5 тыс. грузовых контейнеров, предназначенных для переправки в Россию, в настоящее время блокированы в бельгийских портах Антверпена и Зебрюгге.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание DH со ссылкой на представителей таможенного и акцизного управления королевства.

По словам главы таможенного и акцизного управления Кристиан Вандерварен, контейнеры могут быть отправлены в пункты назначения в России только в том случае, если заинтересованные компании предоставят бумаги, свидетельствующие о том, что они не попадают под санкции ЕС. "В противном случае, если документы не вносят ясность, грузы подлежат физическому контролю", - указали в руководстве управления.

Сообщается, что с момента введения европейских санкций против России таможенные службы Бельгии проверили уже более десяти тысяч грузовых контейнеров. Помимо портов, в Бельгии в настоящее время блокированы еще 374 партии грузов для России и шестнадцать партий поставок из РФ.

В таможенном управлении ожидают, что число проверок и заблокированных грузов в ближайшее время только увеличится.