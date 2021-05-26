В Баку временно изменится схема движения 23 маршрутных линий

Схема движения пассажирских автобусов по 23 маршрутным линиям будет временно изменена

В связи с проведением в Баку соревнований Гран-при Азербайджана с 31 мая из-за частичного и полного закрытия дорог схема движения пассажирских автобусов по 23 маршрутным линиям будет временно изменена.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

Согласно информации, это следующие маршрутные линии:

• Автобусы, следующие по маршрутам №№ 1, 2, 4, 10, 46 и М3 будут двигаться по альтернативному маршруту - ул. Д.Алиевой, ул. К.Сафаралиевой, ул. Низами, пр. Нефтяников - ул. Я. Сафарова;

• Маршрут автобусов № 5, конечная остановка которых будет на ул. С.Рагимова, будет проходить по пр. Азадлыг, ул. С.Рагимова, пр. Хатаи;

• Деятельность автобусов, следующих по маршруту № 6, осуществляется по 2 направлениям, т. е. 20-й участок - ул. М.Усейнова (Фуникулер) и Ахундовский садик - ст. метро "Азадлыг проспекти";

• Движение автобусов, следующих по маршрутам 88, М7, конечная остановка которых будет недалеко от ст. метро "28 Мая", следующая: ст. метро "28 Мая" - ул. Пушкина - ул. Д.Алиевой;

• Движение автобусов, следующих по маршрутам №№ 6, 18, 31, 37 и 77, конечная остановка которых будет на улице Б.Сардарова, будет осуществляться по ул. Шейха Шамиля, ул. Лермонтова, ул. Б.Сардарова;

• Конечная остановка автобусов, следующих по маршрутам №№ 53, 125 и 127 - ул. М.Усейнова (Фуникулер);

• Движение автобусов по маршрутам №№ 59 и 61 - ул.С.Вургуна - ул. Ш.Бадалбейли – ул. Р.Бехбудова;

• Движение автобусов по маршруту № 65 будет организовано по ул. М.Мухтарова - ул. А.Джавада - пр. Азербайджана;

• Движение автобусов по маршруту № 205: Центр транспортного обмена "Локбатан" - Бакинская кольцевая дорога - ул. М.Мушфига, затем они продолжат движение по своей линии;

• Движение автобусов по экспресс-маршрутам М2 и М2А будет организовано по улицам Мирзааги Алиева, Шамси Бадалбейли и Рашида Бейбутова.