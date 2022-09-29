В Баку ремонтируется улица Гёюша Гараева

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к ремонту улицы Гёюша Гараева в поселке Бадамдар Сабаильского района Баку.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к ремонту улицы Гёюша Гараева в поселке Бадамдар Сабаильского района Баку.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

В рамках ремонта указанной улицы протяженностью 290 метров удаляется старое покрытие, восстанавливаются тротуары, по краям укладывается новая брусчатка.

В 2021 году в Сабаильском районе в целом были отремонтированы улицы протяженностью около 9 км. В текущем году на территории района ремонтируются улицы общей протяженностью 5 км.